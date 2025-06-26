Подмосковные травматологи спасли подростка после столкновения с деревом на самокате

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли 16-летнего мальчика, который врезался в дерево на электросамокате. Подросток получил несколько серьезных травм.

Врачи провели обследование и выявили переломы позвоночника, грудины, а также задней крестообразной связки коленного сустава с отломом части кости. Мальчику потребовалась операция.

«Мы открыто, то есть сделав разрез, зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами, которые в последующем не нужно удалять. Сейчас подросток чувствует себя хорошо: он отдыхает дома и ждет, когда его кости срастутся", – отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

По его словам, постельный режим продлится около месяца, после чего пациент будет повторно госпитализирован для прохождения реабилитации.

Позже подросток сможет вести обычную жизнь без каких-либо ограничений.

Врачи напомнили о важности соблюдения правил поездок на самокатах, а также призвали надевать шлем и защиту для локтей и коленей.