Подмосковные травматологи сохранили ребенку прищемленный железной дверью палец

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы оказали помощь ребенку, который получил тяжелую травму, прищемив палец железной дверью. В результате несчастного случая была травматически ампутирована ногтевая фаланга указательного пальца.

Такие травмы сопровождаются сильным кровотечением и требуют экстренного хирургического вмешательства. В данном случае специалисты выполнили первый этап итальянской кожной пластики — операции, при которой участок кожи с сохраненным кровоснабжением перемещают для закрытия дефекта.

«Второй этап проводится через три недели, когда кожа приживается на новом месте и появляется возможность отсечь питающую ножку лоскута, окончательно зафиксировав лоскут к раневому дефекту. Нашего пациента ждет второй этап хирургического лечения и длительный восстановительный период», — рассказал травматолог‑ортопед МОДКТОБ Владислав Смирнов.

Сейчас маленький пациент чувствует себя удовлетворительно, его уже выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения.

Медики напоминают, что соблюдение элементарных мер предосторожности помогает избежать тяжелых травм, а своевременное обращение за медицинской помощью существенно повышает шансы на успешное восстановление.