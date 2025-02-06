Подмосковные травматологи помогли подростку с редкой патологией голеностопа

Подмосковные врачи в очередной раз помогли юному пациенту. В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители подростка, который более двух лет страдал от острой боли в голеностопном суставе.

Специалисты провели необходимые диагностические мероприятия и выявили у ребенка рассекающий остеохондрит таранной кости, при котором ткань под суставным хрящом сустава отмирает из-за недостатка кровоснабжения.

«Проведена малоинвазивная — без разрезов — операция. Благодаря нескольким проколам и современному оборудованию мы удалили свободный костный фрагмент, выполнили абразивную хондропластику, то есть удаление поврежденных участков хрящевой ткани», — отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

По его слова организм подростка восстановит структуру хряща самостоятельно. Пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации он начнет ходить и уже через два месяца сможет вернуться к прежнему образу жизни.