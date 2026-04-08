Подмосковные травматологи напомнили ключевые методы лечения детской косолапости

Врачи Подмосковья обращают внимание родителей на важность ранней диагностики и лечения врожденной косолапости — серьезной патологии, при которой происходит деформация стопы у ребенка. Чаще всего заболевание выявляют сразу после рождения, однако дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от того, насколько быстро начата терапия.

Без своевременной помощи проблема может привести к стойким нарушениям походки и даже инвалидности.

Если ребенку поставили диагноз — врожденная косолапость, не стоит отчаиваться. Справиться с данным заболеванием в раннем возрасте возможно, но лечение потребует от родителей полной отдачи и внимания в течение нескольких месяцев.

Сейчас мировой практике наиболее эффективным считается метод Понсети, разработанный американским ортопедом Игнасио Понсети еще в середине XX века. Он основан на поэтапной коррекции положения стопы и позволяет добиться устойчивого результата без тяжелых хирургических вмешательств.

Лечение лучше начинать в недельном возрасте.

«Метод подходит и для детей одного-двух лет и старше. До пяти лет вылеченный ребенок должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», — пояснила врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова.

Специалист более десяти лет работает с данной патологией. Помимо практической деятельности, врач регулярно повышает квалификацию и занимается научной работой в области детской ортопедии.

Прием пациентов осуществляют в консультативно-диагностическом отделении учреждения по субботам с 10:00–14:00. Запись доступна по номеру телефона 8 (964) 551 32 72.