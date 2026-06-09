Подмосковные травматологи избавили от боли подростка с серьезной травмой колена

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли подростку избавиться от последствий травмы колена. Она долгое время мешала ему вести привычный образ жизни.

Юноша почти год испытывал боль в правом коленном суставе и жаловался на нестабильность коленной чашечки.

Проблемы начались после небольшого дорожно-транспортного происшествия. Во время поездки на питбайке подросток не справился с управлением на повороте и получил травму колена. Несмотря на прошедшее время, неприятные симптомы сохранялись, поэтому родители обратились за специализированной медицинской помощью.

«С учетом жалоб и МРТ‑исследования имелись все показания для хирургического лечения в плановом порядке. Мы выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе. С помощью операции артроскопии восстановлена внутренняя поддерживающая связка надколенника. Это малоинвазивная операция, которая входит в рамки программы высокотехнологичной медицинской помощи», — подчеркнул заведующий травматолого‑ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Пациента уже выписали. Ему предстоит пройти курс реабилитации после завершения которого специалисты ожидают полного восстановления функций коленного сустава.