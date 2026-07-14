Подмосковные травматологи избавили от боли подростка с переломом пальца ноги

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли подростку, который почти месяц испытывал сильную боль после травмы, полученной во время футбольной тренировки. Обследование показало, что у юного пациента был застарелый закрытый перелом основной фаланги большого пальца правой стопы со смещением.

После получения травмы прошло значительное время, консервативное лечение уже не могло обеспечить необходимый результат.

«Мы удалили мешающий отломок кости основной фаланги первого пальца правой стопы, который приносил пациенту дискомфорт и боль. Сейчас юноша чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение», — рассказала травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения № 1 Джамиля Кукуева.

По оценке специалистов, в ближайшее время пациент сможет вернуться к привычному образу жизни и занятиям.

Медики напоминают, что даже при травмах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, не стоит откладывать визит к врачу. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, избежать осложнений и значительно сократить период восстановления.