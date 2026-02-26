Подмосковные тяжелоатлеты выиграли 28 медалей на первенстве России

Сборная Подмосковья выиграла 28 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике. Всего в копилке региона 11 золотых, 12 серебряных и пять бронзовых наград.

Как рассказали в региональном Минспорте, три золотые медали выиграла Варвара Кузьминова. Она показала лучший результат в рывке, толчке и сумме двоеборья. Еще по три награды высшей пробы завоевали Софья Врагова и Наталья Лапина. Одно золото и две серебряные медали достались Даниилу Петрову. Такие же результаты были в Михаила Крыгина.

По три серебряные награды выиграли Вероника Навольнева и Вероника Моисеева.

Два вторых места и одно третье заняла Елизавета Гисс. Три бронзы выиграла Богдана Матус. А Ирина Епифанова стала бронзовым призером первенства в рывке.

Соревнования проходили с 16 по 24 февраля в Екатеринбурге в рамках федеральной программы «Спорт России». За победу боролись более 250 спортсменов из 43 регионов.