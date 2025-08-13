Подмосковные тяжелоатлетки выиграли 8 медалей на чемпионате России

В Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа проходил чемпионат России по тяжелой атлетике. Подмосковные спортсменки выиграли на соревнованиях восемь наград различного достоинства.

Тяжелоатлетки получили одну золотую, пять серебряных и две бронзовых медали, что позволило женской сборной региона занять второе место в командном зачете.

Александра Фурдик из Видного, выступавшая в категории до 45 килограммов, заняла первое место в рывке, а также выиграла два серебра — в толчке и сумме двоеборья.

Евгения Гусева из Люберец, показавшая мастерство в весовой категории до 71 килограмма, получила три серебряные медали.

Яна Кондрашова из Малаховки принесла команде две бронзы в весе 64 килограмма.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всей страны. Мероприятие провели в рамках федеральной программы «Спорт России» и приурочили к 140-летию с момента появления тяжелой атлетики в стране.