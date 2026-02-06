Подмосковные тяжелоатлетки выиграли 3 медали на Кубке России

Тяжелоатлетки из Подмосковья с успехом выступили на Кубке России, который принимали Люберцы. В финальный день соревнований они поднялись на пьедестал трижды и принесли региону командную победу.

Золотую медаль выиграла Варвара Кузьминова, которая представила спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта из поселка Зеленый. Она соревновалась в категории до 76 килограммов. Варвара подняла 107 килограммов в рывке, 127 килограммов в толчке, а общая сумма в двоеборье составила 234 килограмма.

Спортсменка призналась, что путь к этой победе дался непросто.

Подготовка к турниру прошла очень тяжело. В моральном плане мне, кажется, никогда не было так тяжело. Бывают переживания, что что‑то не получится и что‑то пойдет не так. У каждого спортсмена это бывает. Нужно это всегда откладывать в сторону, а потом просто идти и делать», — рассказала в эфире «Матч ТВ» Варвара Кузьминова.

Серебро в весе до 87 килограммов взяла еще одна подмосковная спортсменка — Софья Врагова из школы по летним видам спорта в Старой Купавне. Ее результат: 95 килограммов в рывке, 121 килограмм в толчке и 216 килограммов в сумме.

Бронзовая награда досталась Александре Фурдик, которая тренируется в спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта в Видном. В самой легкой категории, до 49 килограммов, она подняла 70 килограммов в рывке и 85 килограммов в толчке, набрав в сумме 155 килограммов.

Отличные личные результаты спортсменок принесли Московской области первое место в женском командном зачете. Второе место заняла сборная Краснодарского края, а третье — команда столицы.

Кубок России по тяжелой атлетике проходил в Подмосковье с 3 по 6 февраля 2026 года. Соревнования организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

За медали боролись 232 атлета. Этот турнир стал важным отборочным этапом для тяжелоатлетов: он дает шанс попасть на чемпионат Европы-2026 в Грузии и является первым шагом в отборе на Спартакиаду сильнейших.