Подмосковные тяжелоатлетки выиграли 27 медалей на первенстве России

С 3 по 13 октября в Иркутске прошло первенство России среди юниоров и юниорок по тяжелой атлетике. Команда Подмосковья стала победителем командного зачета среди спортсменок в возрасте от 15 до 18 лет.

В старшей возрастной группе, где выступали девушки 19–20 лет, подмосковные атлетки выиграли бронзу.

Всего представительницы региона привезли с соревнований 27 медалей.

В финальный день первенства блистала Алена Гасанова — она завоевала сразу три золотые награды в категории свыше 87 килограммов.

«Можно было лучше, но медаль есть, первое место в сумме есть, и я, в принципе, очень довольна результатом. Психологически очень сильно настраивала себя, все-таки это уже взрослый старт для меня лично», — отметила Алена Гасанова.

За предыдущие дни состязаний подмосковные спортсменки выиграли 24 награды. Трижды на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Кузьминова и Софья Врагова.

Серебряные награды получили Лидия Соколова, Варвара Кременецкая и Вероника Навольнева.

В копилке команды также оказались бронзовые медали, которые принесли Вероника Моисеева, Наталья Лапина и Елизавета Гисс.

Итоговый результат подмосковной сборной впечатляет — девять золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых наград.

У юниоров региона также есть успехи: Валерий Корсаков дважды стал серебряным призером турнира в категории до 109 килограммов.