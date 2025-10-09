Подмосковные тяжелоатлетки выиграли 24 медали на первенстве России

С 3 по 13 октября в Иркутске проходит первенство России среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет по тяжелой атлетике. Спортсменки из Подмосковья выиграли на соревнованиях 24 медали.

Наибольшего успеха добилась Варвара Кузьминова, которая смогла взять три золота в категории до 76 килограммов среди спортсменок до 18 лет. Ее сумма в двоеборье составила 211 килограммов.

«Это была разминка, потому что, надеюсь, через три недели мы будем представлять нашу страну на первенстве Европы. Первые подходы, скажу честно, было тяжеловато, а потом уже разогрелась. Огромное спасибо, конечно, своим любимым наставникам Ольге Михайловне и Владимиру Пантелеевичу, потому что без них у меня бы ничего не получилось», — призналась Кузьминова.

Еще три высшие награды на счету Софьи Враговой в весе до 87 килограммов.

Серебряными призерами в своих категориях стали Лидия Соколова, Варвара Кременецкая и Вероника Навольнева.

Бронзовые награды завоевали Вероника Моисеева, Наталья Лапина и Елизавета Гисс.