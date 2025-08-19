Подмосковные тхэквондисты выиграли 8 медалей на всероссийских соревнованиях
В Каспийске с 15 по 18 августа прошли всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион». Сборная Московской области выиграла на турнире восемь медалей различного достоинства.
Золото команде принесла Сабина Омарова, одержавшая победу в весовой категории до 73 килограммов среди женщин.
Серебряными призерами турнира стали Карим Рамазанов, Арам Мурадян и Хайбула Курбанов. Бронзовые медали выиграли Рамазан Рамазанов, Егор Голубин, Анна Жигалева и Ксения Гусева.
Спортсмены представляют Училище олимпийского резерва №1, расположенное в Краснознаменске.
Масштабный турнир в Дагестане собрал около 700 участников из 24 регионов страны.