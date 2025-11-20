Подмосковные тхэквондисты выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные тхэквондисты выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Балтийского моря». Они завоевали золото, серебро и четыре бронзы, рассказали в региональном Минспорте.

Первое место в мужских соревнованиях в весовой категории 74 килограмма занял Кирилл Панасенков из Краснознаменска. Серебро среди женщин 67 килограммов выиграла Валерия Подзирей из Лосино-Петровского.

Бронзу получили Елизавета Кадымова из Королева, Нелли Наумова из Красногорска, Хибиб Магомедов из Краснознаменска и Василий Храпов из Фрязина.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 17 ноября в рамках федеральной программы «Спорт России». В них участвовали представители 26 регионов.