Подмосковные тхэквондисты стали призерами финала летней Спартакиады молодежи

Сборная Московской области по тхэквондо заняла третье место в общекомандном зачете на финале VI летней Спартакиады молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Представители Подмосковья завоевали 17 медалей: семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.

Две золотые награды привезла Валерия Скапровская из Краснознаменска — она стала первой в весовой категории до 67 килограммов и в составе смешанной команды. Победителями также стали Азат Бесаев, Вероника Шолохова, Вероника Макеева, Тимур Михайлин и Карим Рамазанов — все в дисциплине смешанных команд.

Серебро выиграли Вероника Макеева, Камила Гостенкова и Сабина Омарова, а также Валерия Скапровская, Роман Зверев и Дарья Карташова. Бронзовые медали достались Тимуру Михайлину, Кариму Рамазанову, Дарье Карташовой и Георгию Ковальчуку.

Всего за Подмосковье выступали 12 тхэквондистов. Турнир проходил в Набережных Челнах с 26 по 29 июня и собрал 180 участников из 40 регионов страны. Всего в финале Спартакиады Московскую область представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта. Финальные этапы соревнований проходят с конца мая по конец августа в 24 регионах России по 51 спортивной дисциплине в рамках госпрограммы «Спорт России».