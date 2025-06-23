Подмосковные теннисисты выиграли 5 медалей на первенстве России

Спортсмены из Химок завоевали пять медалей на первенстве России по теннису — четыре золотые и одну серебряную. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Особенно ярким стал финал одиночного разряда среди юниоров — в нем встретились два представителя Подмосковья. Победу одержал Егор Плешивцев, второе место занял Роман Харламов. Позже Харламов отличился еще раз — он выиграл золото в миксте, выступив в паре с Радой Золотаревой из Сочи.

Среди юниорок лучшей стала Екатерина Тупицына. Она уверенно выиграла финальный матч у Марты-Марии Макаровой из Екатеринбурга. Кроме того, спортсменка из Подмосковья взяла еще одно золото в парном разряде вместе с Дарьей Беляевой из Москвы. В финале они обыграли дуэт из Санкт-Петербурга и Сочи.

Все победители и призеры турнира представляют городской округ Химки. Нпомним, первенство России по теннису проходило с 14 по 22 июня в Москве. Соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».