Подмосковные теннисисты выиграли 5 медалей на первенстве России

Спортсмены Подмосковья завоевали пять медалей на первенстве России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 22 лет. Соревнования завершились в Москве.

В парном разряде среди юниорок победили Есения Широкова из областного Училища олимпийского резерва № 3 и Злата Терехова из Екатеринбурга. Еще одно золото Широкова взяла в смешанном разряде вместе с Василием Поляковым, также представляющим Училище олимпийского резерва № 3.

В мужском одиночном разряде первое место занял Матвей Рязанцев из областного Училища олимпийского резерва № 3. Его одноклубник Василий Поляков стал бронзовым призером этой дисциплины.

Еще одну бронзовую медаль Рязанцев завоевал в мужском парном разряде вместе с Мироном Васильевым из Екатеринбурга. В смешанном разряде третьими стали пары Иван Иванов — Карина Юсупова из Краснодара и Дарина Апсатарова — Илья Конюхов из Москвы.

В командном зачете сборная заняла второе место и получила серебряные медали. Мужская команда региона также стала второй, а женская сборная завершила турнир на шестой позиции.

Первенство России прошло в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».