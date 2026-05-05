Подмосковные теннисистки заняли 2 призовых места на турнирах в Египте и Испании

Теннисистки из Подмосковья заняли два призовых места на международных соревнованиях W15 в Хургаде и WTA-125 в Барселоне. Они взяли первое и второе места.

Как рассказали в региональном Минспорте, победительницей турнира в Шарм-эль-Шейхе стала Екатерина Тупицына. Серебро в этом турнире взяла представительница Египта Фоад Нада, в бронзу — россиянки Устинья Лекомцева и Валерия Лущенко.

В Барселоне золото взяла Елена Приданкина в дуэте с китаянкой Тан Цяньхуэй. Серебро ушло Терезе Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс из Великобритании. Бронзу разделили Мария Козырева (Россия) и Андрея Клепач (Словения), а также Николь Фосса Уэрго (Аргентина) и Макото Ниномия (Япония).

Соревнования проходили с 27 апреля по 3 мая. В них участвовали спортсменки из стран Европы, Азии, Африки и Америки.