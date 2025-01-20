Подмосковные теннисистки прошли в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии

Теннисистки из Московской области Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал Australian Open. Девушки выступают в парном разряде. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В 1/8 финала чемпионата Андреева и Шнайдер сыграли с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Турнир завершился победой российских теннисисток со счетом 6:3, 6:2. Отмечается, что на счету представительниц Подмосковья два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре из шести реализованных брейк-пойнтов.
Теперь подмосковные спортсменки сразятся с дуэтом россиянки Камиллы Рахимовой и испанки Сары Соррибес-Тормо.
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