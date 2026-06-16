Подмосковные студенты выиграли 6 наград в финале «Российской студвесны»

Делегация Подмосковья вернулась с финала «Российской студенческой весны», который прошел в Хабаровске среди учащихся ссузов. регион получил шесть наград.

Еще весной подмосковная команда получила право выйти на всероссийскую сцену. Тогда за победу боролись около 1,5 тысячи человек.

«В Хабаровск поехала сборная из 30 лучших исполнителей, которые достойно представили наш регион. Ребята завоевали шесть призовых мест в вокальном и танцевальном направлениях. Впереди еще один масштабный вызов. С 24 по 29 июня в Красноярске пройдет финал среди студентов вузов, куда тоже отправится наша сборная. Желаю ребятам удачи и новых побед!» — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В этом году в фестивале участвовали 1,5 тысячи человек более чем из 70 регионов России. Они представили порядка 600 конкурсных работ по 10 направлениям, включая вокал, театр, танец и другие.

Лауреатом первой степени стала вокалистка Ярослава Ячменева из Ногинского колледжа. Лауреатом второй степени признали Анастасию Панченко из Егорьевского колледжа педагогики и искусства. Лауреат третьей степени — вокальная студия «Ветер перемен» Губернского колледжа.

Награды также получил ансамбль танца «Славянский Лик» из Губернского колледжа.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».