Подмосковные студенты стали победителями марафона по финансовой грамотности

В Солнечногорске состоялось торжественное награждение студентов колледжа «Подмосковье», которые одержали победу во всероссийском онлайн-марафоне «Защити свои данные в сети Интернет». Лучшими стали первокурсники Михаил Гуляшкин из Лобни и Артем Волков из Клина.

Директор по развитию розничного бизнеса ВТБ Артем Бершацкий и руководитель группы по развитию розничного бизнеса банка Олег Егунов лично поздравили победителей и вручили им заслуженные награды.

В конкурсе приняли участие свыше тысячи студентов из 10 учебных заведений.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес колледжа «Подмосковье». Директор учебного заведения Антонина Юдина была удостоена благодарственного письма, что подчеркивает важность сотрудничества между образовательными учреждениями и финансовыми организациями в вопросах повышения грамотности молодежи.