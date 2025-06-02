Подмосковные студенты стали победителями марафона по финансовой грамотности

В Солнечногорске состоялось торжественное награждение студентов колледжа «Подмосковье», которые одержали победу во всероссийском онлайн-марафоне «Защити свои данные в сети Интернет». Лучшими стали первокурсники Михаил Гуляшкин из Лобни и Артем Волков из Клина.
Директор по развитию розничного бизнеса ВТБ Артем Бершацкий и руководитель группы по развитию розничного бизнеса банка Олег Егунов лично поздравили победителей и вручили им заслуженные награды.
В конкурсе приняли участие свыше тысячи студентов из 10 учебных заведений.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес колледжа «Подмосковье». Директор учебного заведения Антонина Юдина была удостоена благодарственного письма, что подчеркивает важность сотрудничества между образовательными учреждениями и финансовыми организациями в вопросах повышения грамотности молодежи.
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