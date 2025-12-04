Подмосковные студенты стали лауреатами всероссийского творческого фестиваля

В Казани провели XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Команда Московской области, в состав которой вошли 30 студентов, заняла шесть призовых мест на конкурсе среди средних специальных учебных заведений в Ставрополе и добились побед на финале среди вузов в Казани.

Более 2100 участников из 82 регионов страны посетили мероприятие, посвященное Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

«Наши ребята из Подмосковья проделали огромный путь, чтобы блеснуть в финале „Российской студенческой весны“. Их успех в Казани и Ставрополе — это закономерный итог серьезной работы. Они прошли серьезный региональный отбор, где в этом году соревновались 1300 молодых и талантливых артистов, представив яркие и интересные номера: от народных песен до театральных постановок», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Свое мастерство, в частности, продемонстрировала Александра Коренская из Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне, занявшая второе место в вокальном направлении. Она исполнила народную песню-скороговорку «Ай, Наташа, ты Наташа».

«Подготовка была долгой. Нужно было учесть не только вокальные, но и дикционные моменты, ведь темп песни очень быстрый», — пояснила юная артистка.

Еще один успех принесла в копилку Подмосковья арт-студия «Свободный полет» из того же вуза. Коллектив получил специальный приз в категории «Оригинальный жанр» за философский номер «Переворот талантов». На его подготовку понадобился почти год.

Фестиваль провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети».