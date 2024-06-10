Подмосковные студенты смогут посетить экскурсии по кабельному заводу в Подольске

Завод кабелей и промышленного оборудования «СПКБ Техно» пригласил будущих специалистов на экскурсии. Они могут посетить цеха, ознакомиться с технологией производства и условиями труда.

На заводе производят кабели и оборудование, которое используют в промышленности. Завод также участвует в программе промышленного туризма — посетить экскурсии на производство может любой желающий.

«Ввиду того, что мы стали водить экскурсии, открываться людям и показывать свое производство, мы придумали для себя такую привлекательную формулировку — „ПриТЯГАтельный завод“. Ввиду того, что у нас еще много разных направлений, тем и притягиваем людей, чтобы они заинтересовались инженерным трудом», — рассказал генеральный директор Максим Тугучев.