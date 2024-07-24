Подмосковные студенты пройдут трудовую практику на Камчатке

Более четырех тысяч подмосковных студентов в рамках трудового семестра отправились работать в разных сферах по всей стране. Ребята из путинного отряда обрабатывают рыбу и морепродукты, добывают икру на всероссийском объекте «Край Света» в селе Устьевое Камчатского края.

По словам министра информации и молодежной политики Екатерины Швелидзе, студенты трудятся в нескольких направлениях: педагогическое, сервисное, строительное, сельскохозяйственное, IT-направления, отряды проводников.

«Путинное направление было открыто в этом году, но ребята сразу прошли отбор и отправились работать на серьезный федеральный проект на одну из самых отдаленных точек России», — рассказала Швелидзе.

Она добавила, что организация «Российские студенческие отряды» развивается и дает молодежи не только получать новые знания и опыт, но и увидеть отдаленные уголки России, познакомиться с разной культурой и найти друзей.

«Камчатка — место куда мечтают отправятся многие, и в этом году у нас получилось. Мы готовы показать на что способны и отработать эти два месяца на высшем уровне!» — отметил комиссар студенческого путинного отряда «Варягъ» Евгений Ткаченко.

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