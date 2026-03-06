Подмосковные студенты пройдут практику на базе Подольского водоканала

Студенты четвертого курса Технико‑экономического колледжа начали производственную практику на базе Подольского водоканала. Она проходит в рамках заключенных ранее соглашений о сотрудничестве между образовательным учреждением и предприятием.

Будущие специалисты обучаются по направлению «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» под руководством IT-специалиста и инженера-программиста. Они смогут применить полученные в колледже знания в реальных производственных условиях.

Практиканты знакомятся с работой информационных систем коммунального предприятия, участвуют в решении технических задач и получают опыт взаимодействия с профессионалами. Такой формат обучения помогает студентам расширить навыки и лучше подготовиться к будущей работе.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев, сегодня в отрасли активно внедряют цифровые технологии и новые подходы к работе с потребителями. Задача образовательных и производственных программ — не только подготовить специалистов, но и сформировать универсальных профессионалов, способных работать в современных условиях и решать сложные задачи.

Практическая подготовка на базе водоканала также направлена на создание кадрового резерва.