Подмосковные студенты приняли участие во всероссийском молодежном форуме

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участи во всероссийском форуме «Молодежь и городская среда». Он прошел в Калуге с 24 по 26 августа.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в форуме поучаствовали студенты всех подразделений колледжа из Богородского, Балашихи и Реутова. Они ознакомились с лучшими практиками по созданию комфортной городской среды.

Для студентов провели лекции, воркшопы, запись подкастов и многое другое. Особое внимание участников привлек практический блок по фиджитал-урбанистике, где они работали с цифровыми и физическими технологиями.

«В течение двух дней студенты работали с экспертами по созданию комфортной городской среды, что позволило им глубже погрузиться в вопросы современного урбанизма», — отметили в министерстве.

В день закрытия форума команды представили свои проекты.

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