Подмосковные студенты приняли участие во всероссийской акции «Бал Победы»

Всероссийский патриотический проект «Бал Победы» прошел в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве 29 июня. В нем приняли участие подмосковные студенты.

Акцию приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 85-летию системы среднего профессионального образования. Всего в ней участвовали более 300 студентов из 73 регионов страны, рассказали в Минобразования Подмосковья.

На балу присутствовали пять пар из подмосковных колледжей.

«Студенты колледжей, кадеты военных училищ Минобороны России, ветераны и участники специальной военной операции объединились на одной сцене, демонстрируя единство поколений и уважение к подвигу предков», — отметили в ведомстве.

Каждый участник акции получил памятные подарки — интерактивные книги «Азбука Победы». Издание дает возможность читателям погрузиться в историю при помощи технологий виртуальной реальности.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия помогают укреплять патриотический дух молодежи.