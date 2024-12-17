Подмосковные студенты приняли участие в программе «Смена-Профессиум»

Студентки колледжа «Подмосковье» Виктория Галахова и Дарья Кузнецова приняли участие в образовательной программе «Смена-Профессиум». В рамках программы девушки продемонстрировали профессиональные навыки на базе Всероссийского детского центра «Смена», работая под руководством опытных наставников.

Во время учебных занятий модуля «Проектируем» Виктория и Дарья смогли разработать и протестировать собственное воспитательное мероприятие — викторину «Семейные традиции». Также они организовали новогодний квест для участников другого отряда.

Учащиеся повысили свои навыки, узнав, как составлять резюме и проходить собеседования, а также прошли небольшую стажировку. Кроме того, студентки прошли курсы вожатых и участвовали в дополнительных образовательных мероприятиях, изучая аспекты наставничества и методы разрешения конфликтов.

Поездка в детский центр «Смена» стала для студентов отличной возможностью для личностного роста. Полученные знания и опыт в рамках образовательной программы помогут Виктории и Дарье применить свои навыки в колледже, поскольку они уже имеют опыт в планировании и проведении мероприятий.