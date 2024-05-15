Подмосковные студенты приняли участие в автомобильном многоборье | 360°

15 мая 2024, 12:15
Подмосковные студенты приняли участие в автомобильном многоборье
Учащиеся Подмосковья приняли участие в соревнованиях по автомобильному многоборью. По итогам турнира победу одержал студент Чеховского техникума Евгений Ходань.
Илья Фадеев из Воскресенского колледжа занял второе место, Иван Жуков из автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах — третье.
Реклама
Соревнования состояли из трех этапов. Участники продемонстрировали свои навыки вождения, знания ПДД и практические навыки в ремонте автомобиля. По итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами и ценными подарками.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Студенты
Образование
Реклама
Реклама