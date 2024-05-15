Подмосковные студенты приняли участие в автомобильном многоборье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:15 Подмосковные студенты приняли участие в автомобильном многоборье Министерство образования Московской области

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Учащиеся Подмосковья приняли участие в соревнованиях по автомобильному многоборью. По итогам турнира победу одержал студент Чеховского техникума Евгений Ходань.

Илья Фадеев из Воскресенского колледжа занял второе место, Иван Жуков из автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах — третье.

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Соревнования состояли из трех этапов. Участники продемонстрировали свои навыки вождения, знания ПДД и практические навыки в ремонте автомобиля. По итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами и ценными подарками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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