Подмосковные студенты примут участие в проекте о развитии агропромышленного комплекса

Подмосковье примет участие во всероссийском проекте «Месяц студенчества в ЭКО-культуре». Учащиеся будут посещать тематические встречи, мастер-классы и тренинги.

Всероссийский проект запустил агрохолдинг «ЭКО-культура». У нему присоединились девять регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, а также Московская, Ленинградская, Тульская, Воронежская, Ростовская и Калужская области.

Проект начнется с интеллектуального конкурса, в котором поучаствуют 15 команд. Победители получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

В течение месяца студенты также будут посещать профориентационные встречи, тренинги и мастер-классы. Руководители холдинга ответят на вопросы о карьере и перспективах в аграрном секторе.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что проект направлен на помощь студентам в выборе профессии, а также перспективного работодателя.