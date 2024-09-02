Подмосковные студенты поучаствовали во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Фото: Министерство образования МО

Команда Колледжа «Подмосковье» приняла участие в командном треке Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в Красноярск съехалась более 1000 представителей школ и лицеев со всей страны.

Педагоги-наставники и студенты, объединившись в команды по пять человек, выполняли турнирные задания. Конкурс состоял из двух этапов: дистанционного и очного. Его результаты объявят в декабре.

Кроме того, финалисты познакомились с достопримечательностями Красноярска. Они посетили скульптурную композицию «Лошадь белая», установленную в память о русских первопроходцах, и побывали в эко-парке «Гремячая грива».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

«Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове

ГСУ СК РФ по Московской области

Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Источник фото: Константин Семенец

Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте