Подмосковные студенты поучаствовали во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Команда Колледжа «Подмосковье» приняла участие в командном треке Всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в Красноярск съехалась более 1000 представителей школ и лицеев со всей страны.

Педагоги-наставники и студенты, объединившись в команды по пять человек, выполняли турнирные задания. Конкурс состоял из двух этапов: дистанционного и очного. Его результаты объявят в декабре.

Кроме того, финалисты познакомились с достопримечательностями Красноярска. Они посетили скульптурную композицию «Лошадь белая», установленную в память о русских первопроходцах, и побывали в эко-парке «Гремячая грива».

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