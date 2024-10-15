Подмосковные студенты поучаствовали во всероссийском экономическом диктанте

Более 170 подмосковных старшеклассников и студентов приняли участие в ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». В этом году мероприятие провели под девизом «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Испытания прошли в областном филиале Президентской академии. Молодые люди отвечали на каверзные вопросы, касающиеся знаний важных экономических реформ и политических решений.

«Мы не первый год приглашаем наших учеников проверить свои знания во всероссийском экономическом диктанте. И радует, что они показывают хорошие результаты», — рассказала учитель истории и обществознания школы № 10 Красногорска Нелли Свиридова.

Максимальное количество баллов за диктант — 100, а победителями станут те, кто наберет 90 и выше.

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