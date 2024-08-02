Подмосковные студенты поддержали всероссийскую патриотическую акцию

Фото: Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

Студенческие отряды Московской области проводят всероссийскую патриотическую акцию «Поклонимся великим тем годам» с января по ноябрь. Мероприятия приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В акции уже приняли участие более 10 тысяч человек.

Акция включает два этапа: просветительский и трудовой. Студенты организуют лекции, викторины и квизы в образовательных учреждениях и детских лагерях, а также занимаются благоустройством памятников, военных мемориалов и скверов. В Московской области инициатива успешно проводится уже четвертый год и неизменно привлекает множество энтузиастов.

«Радует, что у нас такая неравнодушная молодежь, которая чтит подвиг наших героев и защитников, сохраняет историческую память», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

В рамках акции в Санкт-Петербурге и Крыму прошли крупные памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию полного освобождения Ленинграда и окончанию Крымской наступательной операции в годы войны. В ходе их проведения студенты из разных уголков России представили творческие номера.

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