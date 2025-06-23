Подмосковные студенты победили на всероссийских педагогических конкурсах

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета Коломны стали победителями престижных всероссийских конкурсов. Учащиеся представили на суд жюри работы, которые отличались уникальным подходом и свежими идеями.

Александр Дегаев занял первое место в конкурсе «Педагогические идеи А. С. Макаренко в современном образовательном пространстве: точки соприкосновения». В своей работе он продемонстрировал, как принципы коллективного воспитания реализуются в деятельности педагогического отряда «Вожатские огни Коломны».

«Я исследовал, как идеи Макаренко о коллективном воспитании нашли отражение в современном педотряде. По сути, наш отряд — это живое воплощение взглядов великого классика», — поделился студент.

Анна Левинская заняла третье место на конкурсе «Россия: новое поколение и знание» с авторским видеоуроком по химии на тему «Кислород». Для съемок она привлекла первокурсников, которые на время стали школьниками.

«Я использовала демонстрационный опыт по получению кислорода, чтобы применить педагогический принцип наглядности. Так ученики лучше запоминают материал — он вызывает у них эмоциональный отклик», — рассказала Анна.

Подготовкой студентов занималась доцент кафедры педагогики Татьяна Яковлева.

Университет гордится успехами своих воспитанников, которые уже сейчас демонстрируют высокий уровень педагогического мастерства.