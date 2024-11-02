Подмосковные студенты победили на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Национальный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прошел с 26 по 29 октября в Москве. В нем приняли участие более тысячи человек из разных регионов России в 73 номинациях.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, победителями стали два студента подмосковного медицинского колледжа. Ребята выступали в составе сборной команды региона.

Алена Михайличенко выиграла в номинации «Веб-дизайн», а Иван Макеев завоевал серебро в номинации «Массажист».

По словам директора Московского областного медицинского колледжа Саркиса Бабаяна, этот чемпионат позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои профессиональные творческие навыки.

«Московский областной медицинский колледж всегда идет навстречу таким студентам, чтобы помочь им развить их креативные способности и адаптироваться к жизни в обществе. Поздравляю наших ребят, которые прошли этот сложный путь и получили заслуженные награды», — отметил Бабаян.

В ведомстве добавили, что Подмосковье заняло пятое место среди всех регионов, которые участвовали в соревнованиях. Всего в копилке сборной региона — восемь золотых, девять серебряных и 14 бронзовых медалей.