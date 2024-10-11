Подмосковные студенты победили на конкурсе профмастерства в Коломне

Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут» состоялся в Коломне. Мероприятие организовано при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

На протяжении трех дней активисты студенческих отрядов демонстрировали свои знания и навыки в таких областях, как ветеринария, зоотехния, агрономия, технологии переработки продукции и сбор сезонного урожая.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что победители в каждой категории станут частью сборной студенческих сельскохозяйственных отрядов Центрального федерального округа и представят свои регионы на конкурсе на лучший сельскохозяйственный отряд.

Студенты РСО Московской области продемонстрировали высокие результаты. Арина Арсеньева из Сергиево-Посадского колледжа заняла первое место в категории «Ветеринария». В компетенции «Зоотехния» лучшей стала Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова.

Студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова заняла первое место в категории «Технология переработки продукции», а Анастасия Бессонова из Коломенского аграрного колледжа получила второе место в той же компетенции. Третье место в категории «Сбор сезонного урожая» заняла Светлана Зязина.

В перерывах между конкурсами студенты смогли посетить Коломенский кремль и музей «Коломенская пастила», а также принять участие в нетворкинге и развлекательных мероприятиях.

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