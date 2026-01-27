Подмосковные студенты отправили подарки ученикам школы №4 в Луганске

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» в Богородском округе собрали и передали подарки для учеников школы № 4 имени Салькова в Луганске. Этот поступок стал частью долгосрочного сотрудничества между Московской областью и ЛНР.

Учащиеся вместе со своим наставником, советником директора по воспитанию Екатериной Дашевской, и при поддержке библиотеки Заречья из Ногинска подготовили посылки, чтобы поддержать школьников и создать для них теплую, дружескую атмосферу.

Эта добрая инициатива должна укрепить связи между регионами и помочь в образовательном процессе.

«Подарки будут отправлены в ближайшее время. Мы надеемся, что эта небольшая акция вдохновит на дальнейшие добрые дела и укрепит дружеские связи между нашими регионами», — поделилась Екатерина Дашевская.

Теперь собранные посылки ждет путь в Луганск, чтобы порадовать учеников и показать им поддержку от сверстников из Подмосковья.