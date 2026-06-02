Сборная Подмосковья выиграла медали в финале чемпионата по профмастерству

С 27 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде прошел финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Мероприятие состоялось на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Сборная Подмосковья завоевала две медали, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Второе место заняли Анастасия Савкова из Серпуховского колледжа в компетенции «Программные решения для бизнеса» и Полина Красноперова из колледжа «Подмосковье» в компетенции «Графический дизайн».

В финале чемпионата участники соревновались по 12 компетенциям. Представители сборной Подмосковья приняли участие в 8 из них, включая нейросети и большие данные, кибериммунную автономность, веб-технологии, 3D-моделирование для компьютерных игр и другие. В сборную вошли представители из 6 колледжей региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что сегодня получить специальность, связанную с ИТ, можно в 36 колледжах Подмосковья. Подготовка ведется по 11 направлениям. В сфере креативных индустрий в 14 подмосковных колледжах доступны такие направления, как дизайн и графический дизайн.