Подмосковные студентки отправятся на Всероссийскую смену вожатых в Анапу

Вожатский отряд «пАлитра» из Павлово-Посадского техникума прошел отбор на всероссийский конкурс и теперь поедет представлять техникум на смене «Огонек». Она пройдет с 13 по 26 октября в детском центре «Смена» в Анапе. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

Чтобы пройти конкурс, студенткам нужно было показать сплоченность команды, умение интересно организовывать детский досуг, решать нестандартные педагогические задачи и знание культуры своего родного края. Девушки представили творческую визитку отряда, успешно справились с практическими заданиями и продемонстрировали отличную подготовку.

В качестве символа родного региона они использовали Павлово-Посадские платки, из которых были сделаны их костюмы — это подчеркнуло самобытность и традиции Подмосковья.