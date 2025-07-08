Подмосковные студентки отправятся на Всероссийскую смену вожатых в Анапу

Вожатский отряд «пАлитра» из Павлово-Посадского техникума прошел отбор на всероссийский конкурс и теперь поедет представлять техникум на смене «Огонек». Она пройдет с 13 по 26 октября в детском центре «Смена» в Анапе. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Чтобы пройти конкурс, студенткам нужно было показать сплоченность команды, умение интересно организовывать детский досуг, решать нестандартные педагогические задачи и знание культуры своего родного края. Девушки представили творческую визитку отряда, успешно справились с практическими заданиями и продемонстрировали отличную подготовку.
В качестве символа родного региона они использовали Павлово-Посадские платки, из которых были сделаны их костюмы — это подчеркнуло самобытность и традиции Подмосковья.
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