Подмосковные строители завершили ремонт школы в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковные специалисты завершили ремонт специализированной школы № 4 в Ильичевском районе Мариуполя. Объект полностью готов, сейчас в нем проводится финальная проверка на соответствие проекту и строительным нормам, сообщили в МинЖКХ МО.

Здание полностью обновили. Рабочие укрепили конструктивные элементы, отремонтировали крышу и фасад, а также заменили устаревшие инженерные системы.

Ход работ контролировали эксперты управления технадзора капремонта Подмосковья.

«Ваша работа, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Внутри помещений провели отделку, установили новые окна с хорошей тепло- и звукоизоляцией для комфортного обучения и работы.

Кроме того, уделили внимание и благоустройству территорий около здания. Были восстановлены спортивные площадки, появилось новое пространство для занятий физкультурой и активного досуга.

Образовательное учреждение уже готово принять более 700 учеников.