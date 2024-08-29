Подмосковные строители завершили капитальный ремонт жилых домов в Мариуполе

Подмосковные строители отремонтировали поврежденные жилые дома в Мариуполе. В них заменили коммуникации, восстановили фасады и кровли.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, работы проводит Фонд капитального ремонта региона. Особое внимание уделяют жилым домам, которые сильно пострадали в ходе боевых действий.

Специалисты демонтировали поврежденные участки зданий, заменили коммуникации, в том числе системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации. Они привели в порядок кровли и фасады, заменили окна и двери. Все работы контролировали сотрудники технадзора.

«Мы уделяем особое внимание качеству и скорости восстановления пострадавших объектов в Мариуполе. Подмосковные специалисты приложили максимум усилий, чтобы вернуть жителям возможность жить в комфортных и безопасных условиях. Восстановление многоквартирных домов на улице Маршала Жукова является важным этапом в этом процессе», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

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