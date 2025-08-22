Подмосковные строители заменили еще 200 метров сетей водоснабжения в ДНР

За неделю аварийно-восстановительные бригады «Мособлводоканала» заменили более 200 метров сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра труб в Новоазовске и Самойлове. В Новоазовске обновили 31,5 метра трубопровода, а в Самойлове — 179 метров изношенного водовода.

За указанный период специалисты устранили 20 повреждений на водопроводных и канализационных сетях округа, восстановив проходимость семи участков самотечной канализации. Также они провели 13 ремонтов на водопроводных сетях, включая замену двух участков водовода. Специалисты проверили оборудование на канализационных станциях и отремонтировали участок напорного коллектора в Седово.

Помимо этого, «Мособлводоканал» продолжает поддерживать Новоазовский округ, проводя капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки. Эти работы играют важную роль в восстановлении коммунальной инфраструктуры региона.