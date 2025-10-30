Подмосковные строители восстановят жилой дом в Центральном районе Мариуполя

Специалисты уже восстановили конструктив здания, провели ремонт фасада, заменили двери и окна, а также системы отопления и водоснабжения. Кроме того, они обновили подъезды и систему канализации.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил ранее в обращении к экспертам строительного контроля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас рабочие ремонтируют кровлю дома.

Эксперты строительного контроля регулярно выезжают на объекты, чтобы оценить процесс ремонта, проверить качество материалов и соблюдение установленных временных рамок.