Подмосковные строители восстановят жилой дом в Центральном районе Мариуполя
В Центральном районе Мариуполя продолжается восстановление многоквартирного жилого дома. Работы проводят под контролем сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Специалисты уже восстановили конструктив здания, провели ремонт фасада, заменили двери и окна, а также системы отопления и водоснабжения. Кроме того, они обновили подъезды и систему канализации.
«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил ранее в обращении к экспертам строительного контроля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Сейчас рабочие ремонтируют кровлю дома.
Эксперты строительного контроля регулярно выезжают на объекты, чтобы оценить процесс ремонта, проверить качество материалов и соблюдение установленных временных рамок.