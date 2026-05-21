Подмосковные строители восстановят жилой дом в Центральном районе Мариуполя

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановление многоквартирного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Рабочие уже обновили фасад и кровлю, а также заменили оконные и дверные блоки.

Системы теплоснабжения и водоснабжения также модернизировали, что позволит обеспечить надежную работу коммуникаций в холодное время.

Сейчас подрядчик завершает отделку помещений общего пользования и монтирует современную систему электроснабжения. Кроме того, проходит благоустройство прилегающей территории.

На площадке одновременно трудятся восемь специалистов.

Эксперты стройконтроля тщательно контролируют каждый этап работ, проверяя их соответствие нормам и документации.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев обратил внимание на то, что работа сотрудников стройконтроля остается за кадром, но при этом имеет огромное значение.