Подмосковные строители восстановят жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Подмосковные строители продолжают восстановление очередного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.
Ремонт проводят силами фонда капремонта под контролем специалистов технадзора, отметили в региональном МинЖКХ. В здании уже укрепили конструктив, отремонтировали кровлю и фасад — все работы выходят на финишную прямую.
Сейчас специалисты завершают обновление коммуникаций, обустраивают подъезды и устанавливают новые окна.
«Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков», — напомнили в ведомстве.