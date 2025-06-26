Подмосковные строители восстановят жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Подмосковные строители продолжают восстановление очередного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Ремонт проводят силами фонда капремонта под контролем специалистов технадзора, отметили в региональном МинЖКХ. В здании уже укрепили конструктив, отремонтировали кровлю и фасад — все работы выходят на финишную прямую.

Сейчас специалисты завершают обновление коммуникаций, обустраивают подъезды и устанавливают новые окна.

«Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков», — напомнили в ведомстве.