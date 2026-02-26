Подмосковные строители восстановят жилой дом на проспекте Победы в Мариуполе

На проспекте Победы в Левобережном районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного жилого дома. За качеством и соблюдением технологий следят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.

Строители уже завершили ключевые этапы работ по усилению конструкций здания, привели в порядок несущий каркас, крышу и фасад.

Сейчас специалисты сосредоточились на внутренних коммуникациях. В доме меняют системы центрального отопления, трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, канализацию и электроснабжение. Параллельно рабочие устанавливают оконные блоки и занимаются отделкой мест общего пользования.

Как ранее подчеркивал глава регионального МинЖКХ Кирилл Григорьев, эксперты стройконтроля часто остаются незаметными для широкой публики, но их работа имеет огромное значение. Сегодня деятельность служб стройнадзора хорошо знают как заказчики и подрядчики, так и специалисты в Министерстве строительного комплекса России.

Сотрудники управления участвуют в восстановительных работах с самого начала миссии в новых регионах. Они проводят обследования и следят за строительством на социально значимых объектах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.