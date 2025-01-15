Подмосковные строители восстановят жилой дом на Приморской улице в Мариуполе

Строители из Подмосковья восстановят пятиэтажный жилой дом на Приморской улице в Мариуполе. Здание сильно пострадало в ходе обстрела.

Здание в Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановят при участии подмосковных строителей. Из-за прямых попаданий снарядом там повредились стены и частично обрушился основной конструктив.

Специалисты отремонтируют кровлю, фасад, обновят коммуникации, установят новые окна и двери, а также проведут отделку помещений, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

«Специалисты ГБУ МО „УТНКР“ ежедневно совершают выезды на объект для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, что способствует выполнению всех установленных требований. Это особенно важно при капитальном ремонте жилых строений. От качества проведенных работ зависит не только срок эксплуатации здания, но и здоровье наших граждан», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Работы проведут под контролем специалистов технадзора.