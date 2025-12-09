Подмосковные строители восстановят жилой дом на Киевской улице в Мариуполе

На улице Киевской в микрорайоне «Восточный» в Мариуполе завершают восстановление девятиэтажного дома, который изначально планировали снести. Подробное обследование конструкций показало, что здание можно спасти, и в начале 2023 года там началась масштабная реконструкция.

Процесс строго контролировали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, которые совершили более 120 выездов на объект.

Работы были непростыми: в некоторых подъездах пришлось полностью разобрать старые стены и перекрытия до третьего и даже шестого этажа, после чего залить новые бетонные конструкции.

Строители полностью заменили кирпичные перегородки, окна и двери, утеплили и покрасили фасад, отремонтировали подъезды и все внутренние коммуникации — от водопровода до электропроводки.

Особую сложность работам добавляла плотная застройка вокруг.

На объекте трудились 100 специалистов, которые использовали восемь единиц техники.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в обращении экспертам стройконтроля.

Сейчас восстановление общего каркаса здания завершается. Затем рабочие проведут ремонт «под ключ» в 25 квартирах, которые попали в городскую программу.