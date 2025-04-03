Подмосковные строители восстановят здание администрации Мариуполя

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать в Мариуполе дома, пострадавшие в результате боевых действий. Работы сейчас проводят в здании администрации в Центральном районе города.
Строители усиливают несущие конструкции, поврежденные в результате прямых попаданий снарядов. Кроме того, специалисты меняют кровлю, окна и системы электроснабжения, обновляют фасад и проводят внутреннюю отделку помещений.
Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области свыше 40 раз побывали в здании администрации Мариуполя и тщательно проверили, как проходят работы на объекте.
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