Подмосковные строители восстановят здание администрации Мариуполя

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать в Мариуполе дома, пострадавшие в результате боевых действий. Работы сейчас проводят в здании администрации в Центральном районе города.

Строители усиливают несущие конструкции, поврежденные в результате прямых попаданий снарядов. Кроме того, специалисты меняют кровлю, окна и системы электроснабжения, обновляют фасад и проводят внутреннюю отделку помещений.

Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области свыше 40 раз побывали в здании администрации Мариуполя и тщательно проверили, как проходят работы на объекте.