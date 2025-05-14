Подмосковные строители восстановят здание администрации Мариуполя

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья продолжают следить за восстановлением здания администрации Мариуполя. Это один из главных объектов городской инфраструктуры.
Здание Мариупольского горсовета пострадало, сейчас там идет масштабный ремонт на площади более пяти тысяч квадратных метров. Работы включают замену инженерных систем, восстановление фасада, укрепление конструкций и полную отделку помещений.
Ежедневно на объекте трудятся свыше десяти строителей. На данный момент почти завершили кровельные работы, устанавливаются окна.
В Министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что внутри здание полностью обновят: там обустроят современные кабинеты и удобные зоны для сотрудников и посетителей.
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