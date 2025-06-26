Подмосковные строители восстановят центр профобразования в Мариуполе

В Мариуполе продолжается восстановление одного из главных исторических зданий — Центра профтехобразования, построенного в 1905 году. Здание пережило Великую Отечественную войну, но сильно пострадало в 2022 году.

С марта 2024 года подмосковные строители трудятся над ремонтом учебных корпусов, мастерских и хозпостроек. Они восстанавливают перекрытия, укрепляют конструкции и меняют крышу. Так, на объекте уже усилили фундаменты спортзала, токарной и слесарной мастерских, гаража и склада, также начались отделочные работы внутри.

Строительство ведется под контролем Управления технадзора капитального ремонта. Специалисты проверяют качество материалов, соблюдение сроков и соответствие проекту.

В Министерстве ЖКХ Московской области подчеркнули, что реставрация центра — это не просто ремонт, это важный вклад в сохранение культурного наследия города, развитие современной учебной базы и поддержку будущих рабочих кадров.